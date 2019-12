Resta schiacciato sotto il suo trattore: anziano muore mentre sta lavorando nei campi

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì a San Giorgio in Bosco nell'Alta Padovana in via Pozzo a Lobia dove un anziano è morto dopo essere stato schiacciato dal proprio trattore nel campo dietro all'abitazione dove viveva. Secondo le prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato verso le 15.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella, i vigili del fuoco e il personale del Suem 118.

La dinamica

La dinamica di quanto è avvenuto è ancora al vaglio dei carabinieri. A perdere la vita è stato un pensionato di 85 anni finito sotto il suo trattore di colore azzurro.

Notizia in aggiornamento