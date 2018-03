In gita a Venezia insieme alla moglie, padovano si accascia in un bar e muore

Una giornata a Venezia in compagnia della moglie è finita in maniera tragica per Luca Trevisan, un 50enne residente a Este. L’uomo arrivato in piazzale Roma si è diretto verso un bar per prendere un caffè insieme alla compagna, ma una volta entrato in bagno non è più uscito.

Malore

La donna non vedendo ritornare il 50enne dalla toilette si è preoccupata e ha chiesto al personale del locale di andare a verificare se fosse successo qualcosa. Quando i camerieri sono riusciti ad aprire la porta hanno trovato a terra l’uomo ormai senza vita. I soccorsi sono giunti sul posto poco dopo, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Per lui è stato fatale un arresto cardiaco.