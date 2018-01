Tragedia a Ponte San Nicolò, neonata di 46 giorni muore dopo la poppata

La piccola Melissa, non ancora due mesi di vita, è morta in culla nel cuore della notte. Come riportano i quotidiani locali, la tragedia si è consumata a Ponte San Nicolò, lunedì 8 gennaio. Disperati i genitori 30enni, originari della Romania, che non si danno pace. Il cuore della bimba, nata il 23 novembre scorso a Padova, ha smesso improvvisamente di battere quattro ore dopo la poppata.

IL DRAMMA.

Melissa aveva preso il latte dalla mamma alle tre di notte, poi si è addormentata in culla. Alle 7.30 di mattina, quando la mamma è tornata dalla bimba, ha trovato il corpicino freddo e senza vita. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Si è trattato della Sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), che in Italia ha una incidenza annua di circa lo 0,5 per mille (2015). Il funerale della piccola si è svolto nei giorni scorsi. Il dramma che ha colpito la coppia ha addolorato l'intero paese di Ponte San Nicolò dove la famiglia è ben inserita.