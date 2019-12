Precipita dalla scala mentre pota gli alberi: 68enne spira in ospedale

Non ce l'ha fatta: A.F., 68enne pensionato di Montagnana è morto nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre in ospedale a Padova, dove era stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere caduto da una scala nel cortile della sua abitazione.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì 27 dicembre: l'uomo stava potando con una motosega degli alberi in prossimità della recinzione della sua casa di via Luppia Alberi quando per cause ancora in corso di accertamento - si presume un malore - ha perso l'equilibrio da un'altezza di circa tre metri precipitando sull'asfalto e riportando gravi lesioni alla testa. Subito soccorso dal personale del Suem 118 (giunto sul posto insieme ai carabinieri di Montagnana) è stato elitrasportato all'ospedale di Padova, dove è spirato dopo essere stato ricoverato in prognosi riservata.