Lutto improvviso per la polizia di Padova: morto il giovane cane Aiko

“Ciao Aiko”. Inizia così il messaggio comparso nella serata di mercoledì 25 dicembre sulla pagina Facebook della Questura di Padova. E annuncia un fatto tragico.

Aiko

Prosegue infatti il messaggio: “In questa giornata di festa il cuore di noi poliziotti di Padova è triste. Oggi Aiko, il nostro pastore tedesco, ci ha lasciato all'improvviso per un malore. Aveva 4 anni ed era entrato nella nostra famiglia da quando era poco più di un cucciolo. Molti di voi lo avranno visto per le strade della città a cercare droga, altri lo avranno visto nelle scuole in uno dei tanti incontri con i ragazzi. Ciao Aiko!”.