Dramma della solitudine: ex docente universitario muore in casa, la macabra scoperta a distanza di giorni

Il silenzio, i dubbi, l'allarme. E la macabra scoperta: il cadavere di Mario Bordin, ex professore universitario 70enne, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione.

La macabra scoperta

È successo in via Bottazzo, a Padova nel quartiere Santa Rita: a scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco, chiamati dall'amministratore comunale allertato a sua volta dai vicini di casa, che da quasi una settimana non lo vedevano nonostante le imposte della sua abitazione fossero aperte. Mario Bordin era riverso a terra a pochi metri dalla porta di ingresso dell'appartamento, e i rilievi del medico legale hanno subito fatto risalire la morte a circa cinque giorni prima. A stroncare l'ex ricercatore e docente universitario di Ingegneria, che viveva in solitudine e non aveva grandi rapporti coi familiari, sarebbe stato un malore: precursore dei tempi a fine anni Settanta, quando aveva stupito colleghi e luminari con un rivoluzionario studio sulle auto elettriche, negli ultimi anni aveva patito particolari problemi di salute.