Muore solo in casa dopo lunga malattia: trovato il cadavere dopo tre giorni

I vicini di casa e un cugino che abita poco distante non lo vedevano da due giorni e hanno dato l’allarme. E’ stato trovato morto nella sua bifamiliare di via Gramsci a Masi nella Bassa Donato Menon, cinquantasettenne, ex perito agrario e disoccupato, malato oncologico, deceduto per cause naturali dopo una lunga malattia.

L'intervento

I vigili del fuoco sono stati allertati martedì mattina, hanno aperto la porta della casa e la polizia locale del Montagnanese ha rinvenuto il cadavere. L’uomo abitava da solo, non era mai stato sposato e non aveva figli. In passato aveva lavorato in un'azienda agricola del posto. A impensierire i parenti la luce accesa all'esterno anche di giorno. Sull'abitazione non sono stati trovati segni di scasso. Il medico legale ha constatato che la morte è sopraggiunta per cause naturali.