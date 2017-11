Morta in casa: non è stato un incidente, compagno accusato di omicidio

Non sarebbe stata una morte accidentale quella della 38enne dominicana trovata senza vita nell'appartamento che divideva con il compagno a Pontelongo il 23 dicembre del 2015. Come riportano i quotidiani locali, la compatibilità delle lesioni con la caduta in casa è poco probabile. Non avrebbe dubbi il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo della donna.

MORTE VIIOLENTA.

Il medico legale ha precisato che il corpo presentava lesioni ed ecchimosi da corpo contundente, una morte violenta quindi, e che il decesso sarebbe avvenuto una decina di ore prima del ritrovamento del cadavere. Sin dal primo sopralluogo degli inquirenti venne difficile credere che si trattasse di un incidente domestico. Le ferie riportate dalla donna portarono gli inquirenti all'apertura di un fascicolo per omicidio. Sul banco degli imputati il comapagno sessantenne accusato di omicidio preterintenzionale.