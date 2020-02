Morte cerebrale per la quattordicenne colpita da arresto cardiaco a scuola

La peggiore delle ipotesi è diventata realtà: la giovane studentessa padovana A.M. di 14 anni è stata dichiarata morta.

La diagnosi

La notizia è arrivata alle 8 di giovedì, quando i medici dell'unità di terapia intensiva coronarica del centro Gallucci hanno avviato l'iter per confermare la morte cerebrale della giovane. Da quel momento sono scattate le sei ore di osservazione previste per legge, al termine delle quali verrà effettuato l'ultimo controllo per rilevare l'eventuale attività cerebrale. Se questa non vi fosse, il decesso sarà decretato in modo definitivo. La ragazza è stata colta da malore durante la prima ora di scuola di martedì, quando si è accasciata sul banco del liceo delle scienze umane Duca D'Aosta dove frequentava la classe prima. I soccorsi erano scattati subito, ma una volta trasferita in massima urgenza al centro Gallucci è stato appurato come fosse stata colpita da una serie di arresti cardiocircolatori che l'hanno ridotta in fin di vita. Per due giorni ha lottato in terapia intensiva, ma salvarla è stato impossibile.