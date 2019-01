Cuccioli gettati nel fossato e morti intrappolati nel ghiaccio: l'orrendo gesto nella Bassa

La crudeltà umana non ha limiti e confini. E la foto che sta rapidamente facendo il giro di Facebook nè è un tristissimo esempio: alcuni cuccioli di cane appena nati sono morti intrappolati in un fossato ghiacciato in cui erano stati buttati.

La foto

L'immagine è stata scattata ad Arzerello, frazione di Piove di Sacco, ed è stata postata su un frequentato gruppo del popolare social network da una persona che ha voluto denunciare l'accaduto. Emblematica la frase con cui inizia il suo atto di accusa: «Non sapevo se mettere questa foto oppure no, ma è giusto che tutti sappiano che "gente" vive in mezzo ai noi». E la foto non lascia purtroppo spazio all'immaginazione: si distinguono infatti tre cuccioli di cane, presumibilmente appena nati, incastrati nel ghiaccio formatosi nel fossato (a causa delle basse temperature) e ormai privi di vita dopo essere stati con ogni probabilità lanciati in acqua da chi voleva sbarazzarsene. Un gesto vile e orrendo, che segue di qualche giorno l'atto di violenza gratuita perpetrato da alcuni adolescenti contro una gallina in pieno centro a Padova.