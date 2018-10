Stroncato a cinque mesi da un malore a casa dei genitori: inutile la corsa in ospedale

Una tagedia inspiegabile ha colpito una famiglia italo-cinese di Albignasego: un neonato di 5 mesi è morto improvvisamente nella notte tra il 6 e il 7 ottobre.

La morte

Pare trattarsi di una morte bianca: a stroncare il piccolo sarebbe stato un malore che lo ha colpito forse già dal pomeriggio, mentre si trovava in casa con i genitori. Inutili i soccorsi, per quanto tempestivi: i sanitari lo hanno rianimato e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso, dove però le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate causandone il decesso. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, per determinare l'esatta causa della morte e verificare se sia riconducibile a un caso di Sisd, il decesso improvviso in culla.

Lutto in paese

A piangere il neonato il padre italiano e la mamma cinese, che risiedono in centro ad Albignasego. Oltre alla famiglia, l'improvvisa scomparsa ha sconvolto l'intero paese dove la madre gestisce un bar, che lunedì mattina è rimasto chiuso per lutto.