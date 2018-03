Dramma in centro a Padova: morte bianca in culla per una neonata di appena un mese

Dramma in una casa di Riviera Mussato venerdì mattina verso le 10.30. I genitori di una bambina di un mese hanno chiamato disperati il Suem e le forze dell’ordine perché la loro figlia era esanime nella culla.

Morte bianca

Sul posto sono giunti i sanitari e una volante della polizia: i sanitari hanno provato a rianimare la piccola. La bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Padova dove i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso per morte naturale. La sindrome della morte improvvisa del lattante, nota anche come SIDS, colpisce i bambini entro il primo anno di vita e non trova ancora spiegazioni nella comunità scientifica. In Italia si stima che abbia un’incidenza di circa lo 0,5 per mille.