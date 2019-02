Morte di David Cittarella, arrivano i primi esiti dell'autopsia sul corpo dell'atleta 16enne

Per adesso si è giunti alla conclusione che la patologia che lo ha strappato alla vita non era individuabile dai medici sportivi che lo hanno visitato nel corso degli anni considerandolo idoneo per l'attività agonistica. Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere: questo, come riporta l'Ansa, il primo esito dell'autopsia compiuta su David Cittarella, atleta 16enne delle Fiamme Oro morto nel sonno nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio

L'autopsia

L'autopsia è stata effettuata dalla professoressa Cristina Basso, ordinario di anatomia patologica e direttore dell'unità operativa complessa della patologia cardiovascolare dell'ospedale di Padova. Ora si attendono gli esiti delle indagini istologiche sugli organi e degli accertamenti molecolari per capire se la patologia che ha ucciso il giovane David sia congenita. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali, che però si terranno con cerimonia laica nell'auditoriom dell'istittuto superiore Marconi di Padova, scuola frequentata dal giavellottista.