Infarto fatale mentre torna dal supermercato: decesso in strada per un 73enne

Tragedia nella mattinata a Padova: un uomo di 73 anni residente in via Vergerio è morto in strada a causa di un attacco cardiaco.

I fatti

È successo in via Francesco Severi, poco distante dalla sua abitazione: l'uomo, medico ortopedico in pensione, si era recato al vicino supermercato per fare la spesa e sulla strada del ritorno è stato colpito da un infarto fatale. Sul posto il personale del Suem 118 e la polizia, che ha subito avvisato il figlio il quale, giunto sul posto, ha riferito che il padre non soffriva di alcuna patologia influenzale. La salma è stata affidata ai familiari.