Preso in pieno da un'auto mentre attraversa la strada in bici: 31enne muore sul colpo

Scorre ancora sangue sulle strade padovane: Marian Sorina Tanasa, 31enne di origini romene, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 28enne.

I fatti

È successo alle ore 1.15 circa della notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo a San Martino di Lupari, in via Rometta: dai primi accertamenti sembra che l'uomo stesse attraversando la carreggiata in sella alla sua mountain bike gialla e nera quando è stato preso in pieno dalla Peugeot 308 guidata dal 28enne, residente nel comune dell'Alta Padovana al pari dell'investito, che è morto sul posto. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di San Martino di Lupari, mentre la salma si trova ora presso l'obitorio dell’Ospedale di Cittadella a disposizione dell’autorità giudiziaria, come disposto dal pubblico ministero di turno. Tanasa lascia una moglie e due figli piccoli.