Mondo della scuola in lutto: è scomparso Luca D’Alpaos, preside a Padova e Cittadella

Una morte che ha colpito l’intero mondo scolastico patavino. In cui era non solo conosciuto, ma anche molto stimato: è scomparso nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo Luca D’Alpaos, preside di due diversi istituti.

La scomparsa

Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” di Padova e dell’istituto tecnico statale “Giacinto Girardi” di Cittadella, Luca D’Alpaos avrebbe compiuto 59 anni il prossimo agosto. Questo il messaggio apparso sul sito dell’istituto patavino: “Sgomenti e profondamente rattristati, portiamo a conoscenza di tutta la comunità scolastica, gli studenti, i genitori, il personale docente e ATA, la notizia che il nostro Dirigente Scolastico, Luca D'Alpaos ci ha improvvisamente lasciati. Nel ricordo di una persona da tutti riconosciuta ed apprezzata per le sue doti umane e professionali, ci uniamo al dolore della famiglia, della compagna e di tutti i suoi cari”. Questo, invece, il messaggio apparso sul sito dell’istituto di Cittadella: “Con il cuore gonfio di tristezza, portiamo a conoscenza di tutta la comunità scolastica, gli studenti, i genitori, il personale docente e Ata, la notizia che il Dirigente Scolastico Reggente, prof. Luca D'Alpaos che abbiamo potuto apprezzare nelle sue doti professionali e umane ha concluso la sua esperienza terrena questa notte. Ci uniamo al dolore della sua compagna, della madre e della sorella, e attendiamo di conoscere la data delle esequie per potervi partecipare come istituzione e come singoli”. I funerali si svolgeranno lunedì 25 marzo alle ore 10.30 presso la Basilica del Carmine a Padova.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sul sito dell'istituto "Girardi": si va da quello del consiglio d'istituto ( "In questi pochi mesi di conoscenza e lavoro assieme, abbiamo potuto apprezzarne la pacatezza la competenza la collaborazione e l’assoluta disponibilità nell’ascoltare tutti . Faremo tesoro di quanto ci ha trasmesso in questo periodo ") a quello toccante degli studenti (" A nome di tutti gli studenti dell'istituto Girardi che hanno avuto modo di conoscere la splendida persona che era, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed a quanti hanno avuto la fortuna di collaborare con lui"), passando per gli omaggi del Comitato Genitori (" Per quel poco che l'abbiamo conosciuto possiamo dire che era una gran brava persona e ci dispiace soprattutto a livello umano, oltre che per il difficile ruolo istituzionale che svolgeva"), dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova ("Turbati e costernati per la prematura scomparsa di una persona molto stimata qual era il Dirigente Scolastico prof. Luca D'Alpaos, ci uniamo ai familiari e alle comunità scolastiche in questo momento di dolore e porgiamo le nostre più sentite condoglianze") e del Collegio dei Geometri di Padova (" Proprio in occasione di recenti rapporti intercorsi con la nostra categoria avevamo potuto apprezzare il grande profilo professionale e umano").

Il ricordo

Commovente, infine, il ricordo sotto forma di lettera aperta che campeggia sempre sul sito dell'istituto di Cittadella: "Ci hai scritto la tua ultima mail per dire che, per di motivi di salute, non potevi assistere allo spettacolo del Gruppo Teatro, e ti dispiaceva. Le tue ultime parole sono state un gesto di attenzione per gli altri. Perchè forse è stata proprio questa la “cifra” della tua presenza, qui al Girardi. Vent'anni fa sei stato un docente del corso dei Geometri, e quest'anno sei tornato come Dirigente Scolastico. In reggenza. Ma non hai mancato un appuntamento. Presente, puntuale, attento. La tua porta è rimasta sempre aperta in questi 6 mesi, come quella volta che si sono presentate 3 ragazze di terza per salutarti e tu le hai accolte sorridente. Non ti abbiamo mai visto perdere la pazienza o alzare la voce. Hai gioito per i nuovi iscritti, ti sei battuto perché non ci togliessero classi, hai condiviso con noi frammenti della tua vita personale, e ci hai coperti di cioccolatini. Basta un soffio di vento perché quelle foglie cadano. Anche se è il primo di giorno di primavera. Ora puoi camminare libero, ovunque tu sia. Senza preoccupazioni, scadenze e polemiche. Vorremmo aver conosciuto prima Simonetta, la tua compagna, la tua mamma e tua sorella, per confermare loro, se ce ne fosse bisogno, che sei una persona splendida".