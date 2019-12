Non ce l'ha fatta l'anziano scomparso e ritrovato dopo una notte all'addiaccio: è morto in ospedale l'84enne

Non ce l'ha fatto Domenico Zanellato, conosciuto come "Armando Postin", l'84enne ritrovato dopo una notte trascorsa in un dirupo dei colli Euganei. L'uomo è deceduto in ospedale, con tutta probabilità per le conseguenze di quanto avvenuto giovedì scorso. I suoi funerali si celebreranno mercoledì nella chiesa di Lozzo Atestino alle 15.

Il ritrovamento e il decesso

Zanellato era scomparso nella giornata di giovedì, dopo essere uscito da solo con la sua Panda. Nel tardo pomeriggio i familiari avevano allertato i carabinieri, non vedendo tornare a casa l'ottantaquattrenne. Da subito era partita la gara di solidarietà per ritrovarlo con tanto di post su Facebook e segnalazioni dei familiari. Alcune squadre di soccorso già quella sera avevano iniziato le ricerche, poi la svolta era arrivata nella pomeriggio di venerdì, quando alcuni appassionati di motocross che stavano facendo un giro lungo i sentieri dei Colli, hanno individuato l'automobile in un dirupo. Salvato dagli uomini del soccorso alpino, era stato trasferito in ospedale a Schiavonia. Le sue condizioni sono precipitata e domenica mattina è deceduto.