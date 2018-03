Agghiacciante scoperta su un autobus proveniente dalla Romania: 30enne trovata morta

Tragedia in viaggio: una trentenne è stata trovata morta a Selvazzano Dentro all'interno di un autobus giunto dalla Romania.

I fatti

È successo nella giornata di giovedì presso l'agenzia di trasporto internazionale "Atlassib Italia Srl", sita in via Marconi nella zona industriale di Caselle di Selvazzano Dentro: i carabinieri della stazione locale si sono recati sul posto in quanto in un pullman da poco arrivato dalla Romania è stato rinvenuto il corpo esanime di I.A.M., 30enne romena. Il personale medico del 118, accorso sul luogo del ritrovamento, ha stabilito che il decesso della ragazza è avvenuto per cause naturali. La salma della trentenne è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Padova, come disposto dall'autorità giudiziaria.