Va a farsi una puntura dal medico e muore: misterioso decesso nel rodigino

Una donna è morta dopo essersi fatta fare dal medico una puntura di antidolorifico. L’uomo che ha eseguito l'iniezione di anti infiammatorio nella zona lombare è ora indagato – come atto dovuto - per far chiarezza sulla questione. La vittima è Marta Bertoldo, 60 anni, di Masi che si era recata in una località del Polesine per la terapia del dolore. Lo specialista ha eseguito la puntura in un'abitazione privata a Lendinara. Poco dopo l'iniezione, quando i due si erano già salutati, la sessantenne è stata colta da un malore crollando a terra.

L'AUTOPSIA.

Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini e sigillato la casa in cui si è svolta la visita ed è stata effettuata la puntura. Sarà importante l'esito dell'autopsia per comprendere meglio le cause di questo decesso ancora senza una spiegazione. Potrebbe non essere correlato alla puntura.