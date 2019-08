Inciampa e precipita durante un'escursione sui monti: muore noto medico padovano

Un'escursione finita in tragedia: Sergio Zamboni, 71enne di Padova (noto medico in pensione ed ex primario dell'ospedale di Rovigo) è morto dopo essere caduto da un sentiero in Val Resia.

I fatti

L'uomo era in gita con la moglie e altre due persone: stavano percorrendo il sentiero che va da Malga Coot alla Casera Canin quando ha perso aderenza inciampando ed è caduto in un tratto ripido, poco dopo Casera Berdo, riportando gravi lesioni. La chiamata è arrivata intorno alle 14 dalla Sores e sul posto si è recato subito il gestore di Malga Coot che è anche tecnico del Soccorso Alpino, assieme all'elisoccorso della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono poi arrivati poco dopo i tecnici della stazione di Moggio e il soccorso alpino della Guardia di Finanza, e infine i Vigili del fuoco. La situazione è apparsa subito critica, dato che l'escursionista è ruzzolato per un centinaio di metri. Sergio Zamboni è stato recuperato con il verricello dal team dell'elisoccorso dopo essere stato imbarellato e poi condotto alla malga dove attendeva l'ambulanza del 118. Qui si è tentato di rianimarlo, ma verso le 15.30 purtroppo è deceduto a bordo dell'ambulanza.