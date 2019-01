Lui muore per cause naturali, e la moglie viene colta da malore: la tragedia all'Arcella

Una tragedia ha scosso il quartiere Arcella nel tardo pomeriggio di venerdì 11 gennaio: Evangelos Maniadakis, 80enne nato in Grecia ma residente da anni a Padova, è morto per cause naturali mentre la moglie, di 76 anni, è stata colta da malore e si trova ora ricoverata all'ospedale civile.

I fatti

È successo alle ore 19.10 circa in via Palladio 8, nel popoloso quartiere cittadino: la volante della Polizia, intervenuta sul posto, ha constatato il decesso dell'uomo e il conseguente malore accusato dalla donna, italiana, trasportata d'urgenza all'ospedale dal personale del Suem 118.