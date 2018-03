Morte della giovane mamma nell'incidente di Statale 16: ipotesi omicidio stradale

È stato aperto un fascicolo e l’ipotesi è quella di omicidio stradale per il 21enne di Galzignano che a bordo della sua Punto Abarth avrebbe innescato lo spaventoso incidente avvenuto martedì mattina a Due Carrare. Nello schianto ha perso la vita Francesca Masiero, 34enne nativa di Monselice, che era a bordo di una Toyota insieme alla figlia di cinque anni.

L’incidente

La bambina è stata soccorsa dal padre: poco prima la compagna aveva lasciato l'uomo sul posto di lavoro a 100 metri dal luogo dove ha perso la vita la giovane mamma. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una 30enne di origini rodigine a bordo della sua Opel Corsa, fortunatamente uscita illesa dal tamponamento. I carabinieri di Battaglia Terme stanno verificando la condotta di guida del 21enne e se ci possa essere stato un mancato rispetto del codice della strada durante il sorpasso che avrebbe innescato la carambola: in caso si procederà per il reato di omicidio stradale. Il giovane è risultato negativo a tutti gli esami tossicologici. Ora serviranno ulteriori accertamenti tecnici per chiarire definitivamente la dinamica dell’incidente.

I funerali

Intanto non è ancora stata stabilita la data del funerale di Francesca Masiero. La donna era nata a Monselice, poi si era trasferita prima a Sanghella e successivamente col compagno a Conselve. Dopo la nascita della piccola Aurora, i due si erano trasferiti a Due Carrare.