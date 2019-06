Pompa l'acqua per annaffiare il prato, donna muore folgorata nel giardino di casa

Tragedia nell’Alta Padovana nel primo pomeriggio di lunedì dove un'anziana è morta dopo aver azionato il motorino elettrico che pompa l’acqua dal pozzo del giardino di casa. Linda Facchin, che a luglio avrebbe compiuto 74 anni, è rimasta fulminata. A trovarla un familiare rientrato a casa per la pausa pranzo.

L’incidente mortale

Il dramma si è consumato nella mattinata. La donna è uscita in giardino e ha inavvertitamente toccato dei fili elettrici scoperti che a contatto con l’acqua hanno provocato il corto circuito. A rinvenire il cadavere è stato il figlio quando è rincasato verso le 13. Non vedendo la madre all’interno dell’abitazione è uscito e ha fatto la macabra scoperta. La donna giaceva ormai priva di vita, appesa alla rete metallica dell’aia per il ricovero delle galline che fatto da conduttore, fulminandola.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno constatato la morte. La salma è stata portata all’obitorio di Cittadella a disposizione dei familiari dopo il nullaosta del magistrato di turno. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e nei prossimi giorni proveranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Linda Facchin, vedova e pensionata, viveva nella sua abitazione e ogni giorno usciva in giardino per annaffiare le piante. Non si sa ancora l’ora esatta del decesso dato che i familiari erano stati fuori casa per tutta la mattina.