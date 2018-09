Dramma in azienda: donna si accascia e muore mentre fa le pulizie

Era impegnata in alcuni lavori di pulizia all'interno dell'azienda C.i.m.a. srl di Limena, quando si è accasciata al suolo ed è morta.

Il dramma

Dramma in un'azienda padovana dove lunedì una donna che stava effettuando alcuni lavori di pulizia ha avuto un malore ed è deceduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri, ma per Francesca Favaron non c'era più nulla da fare. La salma è stata affidata ai familiari.

Notizia in aggiornamento