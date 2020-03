Coronavirus: morto Francesco Saverio Pavone, smantellò la Mala del Brenta

È morto lunedì l'ex magistrato Francesco Saverio Pavone. Aveva 76 anni ed era ricoverato da due settimane all'ospedale all'Angelo di Mestre, per gravi problemi polmonari. Era risultato positivo al Coronavirus.

La Mala del Brenta

Il nome di Pavone in Veneto è legato ad alcune delle più importanti indagini sulla criminalità organizzata, in particolare quella che aveva portato a smantellare la Mafia del Brenta di Felice Maniero. Lavorando per lungo tempo nella Dda, Pavone aveva collaborato anche con Giovanni Falcone. Originario di Taranto, aveva terminato la sua carriera come Procuratore della repubblica di Belluno.