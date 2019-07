Albignasego in lutto: martedì a San Tommaso i funerali di don Marcello Volpato

È mancato venerdì 5 luglio 2019 all’Opera della Provvidenza di Sarmeola di Rubano dove era ospitato dalla primavera scorsa don Marcello Volpato, conosciutisssimo sacerdote che per più di quarant'anni ha prestato servizio ad Albignasego.

La sua storia

Nato a Montegalda il 28 giugno 1934, era stato ordinato presbitero il 13 giugno 1958 e fu subito nominato cooperatore a Conselve fino al 1962, quando passò nella parrocchia del Carmine a Padova. Nel 1968 diventò arciprete di Castelbaldo, prima di passare parroco a San Tommaso di Albignasego, dove rimase fino all’autunno del 2012, svolgendo a più riprese anche l’incarico di vicario foraneo. Rimasto in parrocchia come collaboratore, nel 2017 prese dimora a Montegalda e nella primavera del 2019 trovò ospitalità presso l’Opera della Provvidenza di Sarmeola. Le esequie saranno celebrate dal vescovo Claudio a San Tommaso di Albignasego martedì 9 luglio, alle ore 16. Forti le condoglianze su Facebook dai tanti parrocchiani che per anni lo hanno seguito.