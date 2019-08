Non ce l'ha fatta: deceduto il motociclista a cui avevano amputato braccio e gamba

Ha lottato fino in fondo. Spegnendosi dopo sei giorni di agonia: è morto Giampietro Favorido, 44enne di Pontelongo vittima di un gravissimo incidente stradale in provincia di Ferrara.

L'incidente

All'uomo erano già state amputati il braccio e la gamba sinistra dopo il terribile frontale tra la sua moto (su cui viaggiava la sua compagna, alla quale è stata a sua volta amputata la gamba sinistra) e una macchina avvenuto domenica 18 agosto nei pressi dell'abbazia di Pomposa a Codigoro, nel Ferrarese . Le condizioni della coppia in moto erano apparse sin da subito gravi, tanto che i due centauri erano stati elitrasportata d'urgenza in due diverse strutture, vale a dire l'ospedale Maggiore di Bologna e il Bufalini di Cesena.

Il messaggio su Facebook

Sulla pagina Facebook "Insieme per Pontelongo" è apparso un toccante messaggio di cordoglio: "Oggi si è aperto il cielo, e ha accolto un uomo buono ed i buoni (si sa) sono preziosi in ogni parte del mondo. La tua presenza nel nostro Gruppo ci ha dato forza e sicurezza. La tua costante presenza ci ha sempre rasserenato. Siamo davvero di passaggio come nuvole nell'aria, ed il tuo "passaggio" nelle nostre vite le ha rinvigorite donando linfa di gioia e serenità. Uomo sempre disponibile e mai con le mani in mano, questo è l'esempio di chi sa essere umile e gran lavoratore. Grazie per la tua amicizia che rimarrà per noi un esempio da seguire. Ti vogliamo bene! Ciao Giampy! Il gruppo di Insieme per Pontelongo".