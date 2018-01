Lutto per l'onorevole Naccarato: scomparsa la moglie Giselda

Ha lottato per due anni, con forza e tenacia. Ma un male incurabile, purtroppo, non le ha lasciato scampo: si è spenta Giselda Rischitelli, 49 anni, moglie dell'onorevole Alessandro Naccarato, vinta da un tumore al pancreas che ha strenuamente combattuto fino agli ultimi istanti di vita tra gli ospedali di Verona, Piove di Sacco e Padova (Sant'Antonio).

PADOVANA D'ADOZIONE

Giselda Rischitelli era nata a Tocco da Casauria, paesino dell'entroterra pescarese ai piedi della Maiella, ma era ormai padovana a tutti gli effetti: approdata inizialmente all'ombra del Santo per seguire gli studi in Scienze Politiche (in cui si è laureata con 110 e lode), vi è rimasta grazie all'incontro con Alessandro Naccarato, con cui si è sposata nel maggio del 1998. Lascia due figli, Remo di 17 anni e Paolo di 14 anni. L'ultimo saluto si terrà con cerimonia civile giovedì 4 gennaio alle ore 15.00 nella sala del Commiato del Cimitero Maggiore di Padova.