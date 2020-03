64enne trovato senza vita sul suo letto nell'Alta Padovana: a dare l'allarme i vicini

A dare l'allarme sono stati i vicini, che non vedendolo da un po' hanno temuto il peggio. E purtroppo così è stato: è morto nella sua abitazione Giuseppe Gheller, 64enne di Cittadella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Intorno alle ore 21.15 di venerdì 27 marzo i carabinieri di Cittadella e la locale squadra dei vigili del fuoco sono accorsi in via San Pietro e, una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato l'uomo senza vita sul prorpio letto. Il personale del Suem 118, giunto immediatamente sul posto, ha dichiarato il decesso del 64enne (affetto da patologie cardiorespiratorie) per cause naturali. La salma è stata trasportata all'obitorio di Ciittadella, dove è stata sottoposta ad ispezione da parte del medico legale prima di essere affidata ai familiari.