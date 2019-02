Infarto fatale a 49 anni: sabato 23 febbraio i funerali di Claudia Sorgato

Si svolgeranno sabato 23 febbraio alle ore 10 nel santuario di Monteortone i funerali di Claudia Sorgato: 49 anni, delegata della funzione pubblica Cisl all’Istituto pubblico di assistenza e beneficenza Configliachi per minorati della vista, lo scorso 9 febbraio fu stroncata da un infarto mentre era in viaggio verso Roma per partecipare alla manifestazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil.

I funerali

Alle esequie parteciperanno anche il segretario generale della Cisl del Veneto, Gianfranco Refosco, il segretario confederale, Piero Ragazzini e il segretario generale della Fp nazionale, Maurizio Petruccioli. Cisl e Fp del Veneto hanno aperto una raccolta di fondi da devolvere alla famiglia di questa generosa ed appassionata rappresentante sindacale della Cisl.