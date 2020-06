Investito da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada: 63enne muore sul colpo

Le cause e la dinamica sono tutte da appurare. Purtroppo, però, la certezza è data dalla presenza di una vittima: Leni Lorenzato, 63enne residente a Vigodarzere, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un'automobile.

La dinamica

È successo intorno alle ore 23 di venerdì 12 giugno in via Busiago a Vigodarzere: dopo la segnalazione al 112 di un residente, il quale ha riferito di un veicolo che ha centrato in pieno un uomo per poi continuare la propria corsa, i carabinieri di Noventa Padovana si sono recati sul luogo dell'incidente trovando il 63enne riverso a terra ormai privo di vita. Dopo pochi minuti torna sul posto anche l'auto coinvolta nel sinistro: al volante c'è un 69enne del luogo, che arriva insieme al figlio 31enne affermando che aveva da poco ricevuto un messaggio sul proprio telefonino in cui la compagnia assicurativa lo informava che il veicolo a lui intestato era rimasto coinvolto in un incidente. Alla guida, però, c'era proprio il figlio: dopo essere andato a controllare l'auto in garage notando che erano presenti macchie di sangue sul paraurti danneggiato, il padre chiede al ragazzo cos'era successo e il 31enne riferisce che pochi minuti prima di rientrare a casa, mentre transitava proprio in via Busiago, avrebbe presumibilmente preso una buca e che proprio per quel motivo avrebbe continuato la corsa senza fermarsi. Quella presunta "buca", in realtà, era il 63enne, investito e ucciso: sono ora in corso tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto, quindi al momento non si è proceduto all'arresto del 31enne, che è stato denunciato per il reato di omicidio stradale.