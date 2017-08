"Luca non è morto da solo": gli ultimi istanti del giovane raccontati alla sorella

Luca Russo non è morto da solo. Negli ultimi istanti di vita, mentre passeggiava sulla Rambla, dopo che è stato travolto nell'attentato terroristico, il giovane è stato soccorso e vegliato da due ragazzi di Berlino e da un'infermiera di Boston.



ULTIMI ISTANTI. Come racconta la sorella Chiara Russo all'Ansa dopo aver parlato con loro contatterà anche l'infermiera che in un post su Facebook aveva scritto: "Ero con lui quando è morto, mi ha guardata e ha guardato il cielo, era sereno. Non è morto da solo e questo forse può dare un momento di pace".