Accusa un malore e non riprende più conoscenza: morto un 83enne di Padova

Malore fatale: è morto Giampietro Tosi, 83enne residente a Padova in zona Guizza.

La dinamica

È accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Padova, in via Santa Maria Assunta: una pattuglia del comando legione Veneto, di passaggio, ha notato che l'uomo stava accusando un malore. I carabinieri si sono dunque fermati per prestare i primi soccorsi, e sul posto è prontamente arrivata anche un'ambulanza del Suem ma l'anziano è arrivato in ospedale già privo di conoscenza ed è deceduto poco dopo le 17.