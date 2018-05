Malore durante l'uscita in bicicletta: muore nel trevigiano 64enne dell'Alta Padovana

Dramma sulle strade della Marca trevigiana domenica mattina verso le 11.30. In via Callalta a Riese Pio X. Bruno Stocco, appassionato ciclista di 64 anni residente a San Martino di Lupari, è morto per un malore improvviso mentre si trovava vicino a una rotatoria che porta verso Poggiana. L'uomo, residente era in pedalata da solo quando è sceso dalla bici per cercare di recuperare le energie che stavano svanendo e poco dopo è stramazzato al suolo privo di vita.

Il ritrovamento

A notare il corpo inerme del 64enne è stata una donna che ha immediatamente allertato i soccorsi: da Treviso si è alzato l'elisoccorso, fatto però presto rientrare in sede, mentre da Castelfranco è giunta subito un'ambulanza. Per l'uomo però non c'era già più nulla che si potesse fare, tanto che l'uso del defibrillatore non gli ha salvato la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Da Treviso Today