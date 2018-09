"Accosta, mi sento male": Alessandra muore in strada davanti agli occhi del compagno

Una tragedia. Improvvisa e inaspettata. Un malore si è portato via Alessandra Golfetto, stroncata mentre era in auto con il compagno.

Il malore

Sabato sera la 44enne di Monselice e il suo fidanzato sono usciti a cena: una serata piacevole, nulla che facesse sospettare l'orrore di qualche ora dopo. Sono saliti sull'auto dell'uomo per tornare verso l'abitazione che Alessandra condivideva con i genitori e il figlio 17enne. All'altezza di via Marconi la donna ha chiesto al compagno di accostare per prendere una boccata d'aria: è scesa dall'abitacolo dicendo di sentirsi strana. Pochi istanti dopo, sotto gli occhi attoniti del fidanzato, si è accasciata a terra priva di sensi.

I soccorsi vani

Disperato, l'uomo l'ha soccorsa chiamando aiuto, ma quando sono arrivati i carabinieri e i paramedici è stato chiaro che la situazione era disperata. Inutile la corsa all'ospedale di Monselice, dove ne è stato dichiarato il decesso. Probabile arresto cardiocircolatorio, la tremenda diagnosi che solo l'autopsia potrà confermare. Un malore improvviso, che non ha lasciato scampo alla donna e che ha portato profonda commozione nella comunità monselicense.