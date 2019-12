Malore fatale mentre è alla guida della sua auto: 53enne muore il giorno di Natale

Tragedia nella mattinata di Natale: un 53enne residente a Mira (Venezia) è morto a causa di un malore fatale.

Il decesso

È successo a Saonara intorno alle ore 11.15 di mercoledì 25 dicembre: l'uomo stava percorrendo viale Veneto a bordo della sua Volkswagen Polo quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Intuendo subito che qualcosa non andava il 53enne è riuscito a parcheggiare l'auto evitando così incidenti ed è sceso dall'abitacolo chiedendo aiuto a un passante, il quale ha subito allertato la centrale operativa del Suem di Padova. Il personale medico si è precipitato sull luogo dell'accaduto per cercare di salvare la vita dell'uomo, che all'arrivo dell'elisoccorso è risultato però già deceduto. La salma del 53enne - per il quale si presume un infarto fatale - è ora a disposizione dei familiari, mentre le indagini sul posto sono state operate dai carabinieri di Legnaro.