Mondo imprenditoriale e sportivo in lutto: è scomparso Marino Puggina

Una triste notizia colpisce il mondo imprenditoriale e sportivo: è scomparso nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio il Commendatore Marino Puggina.

Il ricordo di Sergio Giordani

Fondatore del consorzio Despar Italia ed ex presidente del Calcio Padova (che riuscì a riportare in serie A nel 1994), Marino Puggina avrebbe compiuto 100 anni a dicembre. Questo il commosso ricordo di Sergio Giordani, sindaco di Padova, che con lui condivise le avventure imprenditoriali e sportive: «Ho lavorato per 40 anni insieme a lui, mi ha arricchito di esperienza, di professionalità e di umanità. È una triste giornata per tutta Padova, abbiamo perso una grande persona».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio Padova

Questo, invece, il ricordo di Daniele Boscolo Meneguolo, attuale presidente del Calcio Padova: «Siamo tutti indissolubilmente legati a quella stagione, verso la metà degli anni novanta, quando il Padova ha prima a lungo sognato e poi conquistato la serie A. Quei successi, quelle grandi emozioni, recano impresso il marchio di Marino Puggina. Per questo e per tutto quello che ha saputo dare a Padova come imprenditore, gli saremo per sempre debitori».