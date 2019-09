Malore durante la messa: si accascia tra i banchi e muore una donna

Erano circa le 19 di mercoledì pomeriggio quando una donna si è sentita male all'interno di una chiesa della Bassa Padovana, morendo poco dopo.

L'intervento e il dramma

Il fatto è avvenuto alla chiesa Santa Maria del Tresto a Ospedaletto Euganeo dove sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem per una persona che si era accasciata tra i banchi durante la messa. Purtroppo per Doretta Magri, residente a Borgo Veneto, sposata e pensionata, non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Il medico ha decretato che il decesso è avvenuto verosimilmente per un problema cardiaco.