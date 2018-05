Tragico incidente: schiacciato dalla motozappa mentre lavora nei campi, muore 79enne

Una tragica fatalità: un uomo di 79 anni è morto schiacciato da una motozappa mentre stava lavorando nei campi.

I fatti

La vittima si chiama Gino Nicoletto. È successo nel pomeriggio di mercoledì, alle ore 15.30 circa a Saonara, in via Isonzo: l'anziano, pensionato del luogo, stava effettuando dei lavori nei campi di sua proprietà utilizzando una motozappa che però, durante una manovra di retromarcia, lo ha investito e schiacciato contro un albero, soffocandolo. La salma dell'uomo è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale civile di Dolo ed è a disposizione dei familiare, come disposto dall'autorità giudiziaria, informata dai carabinieri di Legnaro