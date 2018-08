Cadavere trovato vicino alla stazione: appartiene a un 22enne, probabile overdose

Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato lunedì mattina in via della Pace, a ridosso della stazione dei treni di Padova. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria, insieme alla locale che ha eseguito i primi rilievi sul cadavere. Si tratta di un giovane di 22 anni, M.V., residente in provincia di Belluno che da tempo bazzicava nell’area dello scalo ferroviario.

Autopsia

Il pm di turno ha richiesto l’autopsia sul corpo del giovane che con tutta probabilità è morto per un’overdose di eroina. L’uomo era conosciuto alla forze dell’ordine ed ha diversi precedenti connessi al’utilizzo delle sostanze stupefacenti.