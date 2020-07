Caduta fatale mentre effettua lavori su un macchinario: perde la vita un 59enne padovano

Un incidente sul posto di lavoro è costato la vita a Pierenzo Bisello, 59enne padovano di Lozzo Atestino, socio della ditta Bisello movimento terra Snc.

I fatti

La tragedia - come riporta VicenzaToday - si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio ad Agugliaro (Vicenza), in un deposito di via Roma: secondo una prima ricostruzione l'uomo stava effettuando dei lavori su un macchinario quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i tecnici dello Spisal che stanno ora ricostruendo l'accaduto.