Si è spento Giovanni Cauzzo, 81enne padovano con la passione per l'Imoco Volley

Si è spento nella giornata di lunedì 18 novembre Giovanni Cauzzo, 81enne originario di Carmignano di Brenta ma da anni residente a Castelfranco Veneto. Uomo di grande tempra, fino all’ultimo ha provato a tenere testa a quella malattia che da qualche tempo lo affliggeva.

Tifossisimo di volley

Sposato con Rosanna, padre di Nicoletta e Giovanna, nonno di Paolo e Giacomo, era tifosissimo delle pantere dell’Imoco volley Conegliano. Abbonato, non si perdeva un appuntamento casalingo per niente al mondo e quando le pantere erano in trasferta si metteva davanti alla tv e faceva sentire il suo sostegno anche dal divano di casa. Domani sera, mercoledì 20 novembre, verrà recitato il Santo rosario, alle 18.45, nella chiesetta di fianco al duomo di Castelfranco Veneto, giovedi 21 novembre ci saranno invece i funerali alle 15.30, in Duomo.