Morto Sergiu Todita, l'operaio ricoverato a Cesena dopo l'incidente ad Acciaierie Venete

E’ morto dopo quasi un mese di agonia Sergiu Todita, uno dei quattro operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente di Acciaierie Venete Padova del 13 maggio scorso. L’uomo era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Cesena.

La morte

Il decesso è avvenuto nella serata di martedì 5 giugno. Todita aveva 40 anni ed era nato in Moldavia. Durante l’incidente era stato investito dall’ondata di calore provocata dalla rottura della siviera con acciaio fuso. L’uomo era subito apparso il più grave tra i 4 feriti, tanto che era stato trasportato al reparto grandi ustionati di Cesena. Le sue condizioni non sono mai cambiate, tanto che i medici non sono mai potuti intervenire chirurgicamente.

La vita

Todita era sposato e padre di una bambina di 13 anni. Viveva con la famiglia all’Arcella e da anni era dipendente di Acciaierie Venete. Altri due dei quattro feriti sono ancora ricoverati uno a Padova uno a Verona, il quarto è stato dimesso alcuni giorni dopo l’incidente.