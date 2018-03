Scomparsa di Giuliano Tabacchi, il ricordo di Finco: “Ha fatto la storia dell’imprenditoria veneta”

“Con la sua scomparsa ci lascia un amico e l’industria veneta e italiana perde uno dei grandi imprenditori che ne hanno fatto la storia”: inizia con queste parole il ricordo di Giuliano Tabacchi, scomparso sabato 10 marzo a 81 anni (i funerali si sono già svolti nella Basilica di Sant’Antonio), da parte di Massimo Finco, presidente di Confindustria Padova.

Il ricordo

Finco omaggia così il figlio di Guglielmo Tabacchi, fondatore della Safilo: “Un uomo che ha saputo trasformare, con tenacia, coraggio e lungimiranza un piccolo laboratorio produttore di lenti e montature dal 1878, in un gruppo industriale di fama internazionale e icona del made in Italy, leader nell’eyewear di alta gamma, portando Calalzo di Cadore, piccolo paesino del bellunese, a diventare la capitale mondiale, riconosciuta, della occhialeria. Era una persona schietta, dai modi signorili, un uomo di straordinario spessore e umanità e attaccamento alla famiglia. E un imprenditore di razza, visionario e innovatore, che ha saputo precorrere i tempi e indicare una strada, cogliendo le grandi opportunità dell’internazionalizzazione e anche dell’apertura del capitale attraverso la scelta della Borsa. Lo stesso carisma e umanità che seppe portare nella Associazione Industriali di Padova da lui guidata dal 1993 al 1997, in anni decisivi per la crescita del tessuto produttivo e industriale del nostro territorio e guidandola con intuizione visionaria a costruire Unindustria, la casa comune della piccola, media e grande impresa padovana, gettando un seme che continua ancora oggi a dare frutti e legando il suo nome e l’impegno anche al sociale, la ricerca scientifica e lo sport. Mancherà moltissimo non solo a Padova, alla sua famiglia ma a tutti noi. Mi stringo in un forte abbraccio alla Signora Bianca, ad Antonella e Guglielmo ai quali esprimo la vicinanza e il cordoglio del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e di tutta Confindustria Padova”.