Coldiretti Padova piange Valerio Ravazzolo, scomparso il giorno dopo il suo 53esimo compleanno

Gli imprenditori agricoli di Campagna Amica Coldiretti salutano e piangono Valerio Ravazzolo, mancato improvvisamente giovedì 2 gennaio, poche ore dopo il suo compleanno.

Valerio Ravazzolo

Padovano, 53 anni compiuti proprio il primo gennaio scorso, Valerio Ravazzolo era titolare di una storica azienda orticola in via Villa Ruffina: lascia la moglie Valeria e i figli Gianluca e Federico, quest’ultimo al suo fianco nell’attività di vendita diretta dei prodotti aziendali per la quale era molto conosciuto e apprezzato in città. Per parecchi anni infatti l’imprenditore ha venduto gli ortaggi prodotti in azienda al mercato in piazza delle Erbe, finché, dallo scorso anno, ha scelto di trasferirsi al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Vicenza 23. Insieme al figlio Federico, che ora prosegue l’attività di famiglia, aveva intrapreso con entusiasmo e convinzione questa nuova avventura, scommettendo sulle potenzialità della vendita diretta insieme agli altri venti imprenditori agricoli che ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina animano il punto vendita di Campagna Amica. Afferma Giovanni Dal Toso, presidente dell’agrimercato padovano: «Perdiamo un amico prima che un collega: a nome di tutti gli imprenditori di Campagna Amica e dello staff di Coldiretti Padova rivolgo un pensiero di affetto e vicinanza alla moglie e ai figli. Valerio se n’è andato troppo presto, lo vogliamo ricordare per le sue doti umane e professionali, per l’entusiasmo e la simpatia che ha sempre dimostrato. Sentiremo la sua mancanza tra i banchi del nostro mercato e porteremo sempre con noi il suo ricordo».