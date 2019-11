Tre vigili del fuoco morti ad Alessandria, minuto di silenzio nelle sedi padovane dei pompieri

Una tragedia che ha sconvolto tutta Italia: alle ore 16 di martedì 5 novembre presso la sede dei vigili del fuoco di Padova e le sedi distaccate della provincia è stato osservato un minuto di silenzio in segno di lutto in memoria di Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Trichese, i tre pompieri caduti in servizio nella notte tra il 4 e il 5 novembre ad Alessandria.

Fabio Bui

Anche il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, ha voluto rendere loro omaggio: «La tragica scomparsa dei tre vigili del fuoco ad Alessandria mi lascia sgomento e profondamente addolorato. Alle famiglie, in primo luogo, va tutta la mia vicinanza per l’immensa perdita dei loro cari, morti nel lavoro e nel pieno delle loro giovani vite. Al corpo nazionale dei vigili del fuoco e a tutti gli uomini e alle donne che svolgono questa delicata professione con amore e dedizione, rivolgo il mio pensiero e tutta la mia gratitudine. La comunità del territorio padovano e dei sindaci che rappresento si stringe a tutti voi con profondo rispetto e tanta riconoscenza».