West Nile, il virus causa il primo decesso a Padova: muore 91enne

Prima vittima a Padova a causa del virus West Nile: si tratta di un 91enne residente in zona San Bellino nel quartiere Arcella, già sofferente per altre patologie.

Il caso

Come sempre in questi casi il Comune di Padova si è attivato per gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal protocollo regionale: nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 agosto proprio a San Bellino saranno effettuati dei trattamenti adulticidi e larvicidi. In queste ore l’Amministrazione si sta muovendo per informare la popolazione, anche attraverso annunci acustici in zona, degli interventi e sulle precauzioni da prendere (tenere chiuse le finestre e spenti i condizionatori, raccogliere frutta e verdura pronta al consumo dagli orti, raccogliere la biancheria stesa all’aperto e non lasciare uscire gli animali domestici). L’intervento sarà effettuato alle 3 del mattino.

“Tavolo di coordinamento con Ulss 6 Euganea”

Chiara Galliani, assessore all’ambiente, sottolinea: “Stiamo lavorando da giorni sulle misure per contenere la diffusione del virus. Abbiamo chiesto un tavolo di coordinamento tra enti convocato dall’Ulss 6 Euganea per mettere a punto una strategia comune. Abbiamo previsto misure che si possano affiancare a quelle ordinarie e straordinarie che continuiamo a fare (stiamo iniziando in questi giorni il sesto ciclo come pubblicato su Padovanet). In accordo con il Sindaco abbiamo a disposizione delle risorse aggiuntive per queste iniziative che saranno pienamente effettive già nei prossimi giorni. Come sempre dobbiamo raccomandare la collaborazione di tutti: l’attenzione di svuotare i ristagni d’acqua in giardini e terrazze e le normali precauzioni per evitare le punture di insetti sono importanti”.