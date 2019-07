É morto Giandaniele Pauletto, uomo di cultura. Tre decessi in casa in poche ore

Ha suscitato grande cordoglio nella Bassa la scomparsa del 61enne, morto in casa da un paio di giorni e ritorvato da carabinieri e pompieri. In città è invece intervenuta la polizia per due casi analoghi nei quartieri Sud Est.

Montagnana

Sono state le segnalazioni al 112 di alcuni vicini di casa a portare i militari nella centralissima piazza Vittorio Emanuele III a Montagnana. Da qualche giorno non si avevano più notizie del 61enne Giandaniele Pauletto, che viveva solo in un appartamento nel cuore della cittadina. Era quasi mezzanotte e non ricevendo risposta al telefono né al citofono, i vigili del fuoco hanno abbattuto la porta. All'interno il peggiore dei sospetti si è concretizzato: l'uomo era seduto in poltrona, aveva ancora tra le mani uno dei suoi amati libri. Inutile ogni tentativo di rianimazione, fin da subito è stato chiaro che Pauletto fosse deceduto da molte ore. Circa 48, secondo le prime stime del medico legale che accertato la causa naturale della morte restituendo la salma ai familiari per l'organizzazione delle esequie. Conosciutissimo e stimato in paese e non solo, la sua morte ha sollevato un'ondata di cordoglio. Restauratore, grande appassionato d'arte e di storia oltre che di letteratura, per molti è stato un maestro oltre che un amico e un punto di riferimento.

Padova

É stata ritrovata priva di vita nella sua casa di via del Cristo a Voltabarozzo l'89enne Anna Zarbin. A scoprire il corpo della pensionata sono stati i pompieri e i paramedici che hanno poi richiesto, come da prassi, l'arrivo della polizia per i rilievi. Accertata la morte naturale, è stato dato il nulla osta per l'organizzazione dei funerali. Una vicenda molto simile è toccata alla 61enne Daniela Carraro, soccorsa ormai esanime nel suo appartamento di via Bertacchi, vicino al parco Iris. Anche per lei nonostante gli sforzi del personale medico non c'è stato nulla da fare.