Vittime del Coronavirus: altri sei anziani morti nell'intera provincia nelle ultime ore

Come ormai consuetudine il bollettino dei decessi in provincia di Padova è stato emesso nella serata di martedì. I dati restano preoccupanti con una serie di vittime. Sei solo nella giornata appena passata.

Tutti i decessi

A Schiavonia è deceduto Giuseppe Rasente, 74enne di Borgo Veneto. L’anziano era originario della località Santa Margherita e da due giorni era ricoverato in terapia subintensiva. Nello stesso ospedale è morta anche Teresina Badon, 88enne di Saonara, conosciuta come Cesira. Era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva e nelle ultime ore di lunedì le sue condizioni sono precipitate. Sempre a Schiavonia sono morti un 84enne di Monselice e un 81enne di Curtarolo. In Azienda ospedaliera a Padova il virus ha mietuto un’altra vittima. Anche la casa di riposo di Monselice ha perso un anziano di 93 anni, Giovanni Battista Bottin, originario di Cartura e con diverse patologie pregresse.