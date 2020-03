Duplice investimento mortale: si gettano sotto il treno abbracciati davanti ai passanti

Notizia in aggiornamento

Nuova tragedia lungo la linea ferroviaria Venezia-Bologna all'altezza di Battaglia Terme. Dopo il ritrovamento di un uomo esanime a Monselice all'alba di venerdì, due persone sono morte nel primo pomeriggio.

Investimento mortale

Appena prima delle 13 di venerdì due persone sono state investite da un convoglio Frecciarossa in transito nei pressi della stazione della cittadina di Battaglia Terme. Si tratta di un uomo e una donna sulla quarantina, italiani e fidanzati. Entrambi sono morti immediatamente dopo l'impatto con il treno in transito. Sul posto la polizia ferroviaria, i carabinieri e il personale medico del Suem impegnati nel chiarire la dinamica dell'evento. Fondamentali in questo senso sono state le testimonianze di tante persone che hanno assistito inorridite alla scena. A quanto appreso la donna per prima avrebbe raggiunto i binari al termine della banchina vedendo sopraggiungere la Freccia che non fermava in stazione. L'uomo pare abbia dapprima tentato di fermarla, salvo poi gettarsi anch'esso sui binari abbracciando la compagna e trovando morte istantanea. In un primo momento si era anche ritenuto che la coppia fosse finita investita al termine di un litigio.

Treni

Pesanti i disagi alla circolazione dei treni con la linea interrotta dalle 13 per consentire i rilievi. Undici convogli fra Regionali (6), Intercity (1) e Frecce (4) hanno subito ritardi e parziali cancellazioni fino a 120 minuti. Il Regionale Rovigo-Venezia delle 13.27 e il Regionale veloce Venezia-Bologna delle 13.40 sono stati soppressi. Tre Frecce sono state deviate su un percorso alternativo attraverso Verona con ritardi fino a 90 minuti. Dalle 15.30 il traffico è tornato regolare.

Poche ore prima in stazione a Monselice un uomo di 38 anni era stato rinvenuto senza vita lungo i binari. Link all'articolo